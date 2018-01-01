WinkСериалыЧерные волки1-й сезон
Черные волки (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн
2011, Черные волки 1 сезон. Сезон 1 8 серий
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Действие фильма происходит в Ярославле в пятидесятых годах прошлого века. Главный герой, бывший опер УГРО Павел Хромов, был осужден на восемь лет за преступление, которого не совершал. Освободившись, Павел узнает, что его сестру убили «Черные волки», — так провинциальные жители назвали организованную группировку, которая держит в страхе весь город. На месте преступления, как черную метку, бандиты оставляют волчью голову. Хромову предстоит найти и обезвредить банду и вернуть себе честное имя капитана милиции.
ЖанрДрама
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Дмитрий
Константинов
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актёр
Александр
Коршунов
- Актриса
Дарья
Мороз
- ВЮАктёр
Владимир
Юматов
- Актёр
Владимир
Капустин
- Актёр
Александр
Голубев
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- ДМАктёр
Дмитрий
Мухамадеев
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- ДКСценарист
Дмитрий
Константинов
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- ЛМПродюсер
Левон
Манасян
- БЧПродюсер
Баграт
Челабян
- ЮУХудожник
Юрий
Устинов
- ТОМонтажёр
Тимур
Онацкий
- КЛМонтажёр
Константин
Ларченко
- ЮБМонтажёр
Юлия
Баталова
- АЩОператор
Александр
Щурок
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев