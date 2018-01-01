Черные волки (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

Действие фильма происходит в Ярославле в пятидесятых годах прошлого века. Главный герой, бывший опер УГРО Павел Хромов, был осужден на восемь лет за преступление, которого не совершал. Освободившись, Павел узнает, что его сестру убили «Черные волки», — так провинциальные жители назвали организованную группировку, которая держит в страхе весь город. На месте преступления, как черную метку, бандиты оставляют волчью голову. Хромову предстоит найти и обезвредить банду и вернуть себе честное имя капитана милиции.

