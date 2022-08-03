Бывшие (сериал, 2021) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Фильм о фильме
Бывшие
3-й сезон
Фильм о фильме
9.32021, Фильм о фильме
Драма18+
Драматический сериал с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым о борьбе и поиске смысла жизни. Зависимая от алкоголя и наркотиков Яна становится пациенткой реабилитационной клиники. Избалованная дочь влиятельного отца не заинтересована в собственном выздоровлении, потому что не видит смысла жить. Однако все меняется, когда она встречает Илью — бывшего алкоголика и нового психолога-консультанта реабилитационного центра. В процессе терапии мужчина начинает воспринимать Яну не только как пациентку, и между молодыми людьми возникает взаимное влечение. Зависимость или любовь — что окажется сильнее? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Бывшие», — все сезоны в хорошем качестве уже доступны на нашем видеосервисе!

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
35 мин / 00:35

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

