Бывшие (сериал, 2021) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Драматический сериал с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым о борьбе и поиске смысла жизни. Зависимая от алкоголя и наркотиков Яна становится пациенткой реабилитационной клиники. Избалованная дочь влиятельного отца не заинтересована в собственном выздоровлении, потому что не видит смысла жить. Однако все меняется, когда она встречает Илью — бывшего алкоголика и нового психолога-консультанта реабилитационного центра. В процессе терапии мужчина начинает воспринимать Яну не только как пациентку, и между молодыми людьми возникает взаимное влечение. Зависимость или любовь — что окажется сильнее? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Бывшие», — все сезоны в хорошем качестве уже доступны на нашем видеосервисе!

