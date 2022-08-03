Бывшие. Сезон 2. Серия 3
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Сериалы
Бывшие
2-й сезон
3-я серия
9.32016, Бывшие. Сезон 2. Серия 3
Драма, Мелодрама18+
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Бывшие (сериал, 2016) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Драматический сериал с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым о борьбе и поиске смысла жизни. Зависимая от алкоголя и наркотиков Яна становится пациенткой реабилитационной клиники. Избалованная дочь влиятельного отца не заинтересована в собственном выздоровлении, потому что не видит смысла жить. Однако все меняется, когда она встречает Илью — бывшего алкоголика и нового психолога-консультанта реабилитационного центра. В процессе терапии мужчина начинает воспринимать Яну не только как пациентку, и между молодыми людьми возникает взаимное влечение. Зависимость или любовь — что окажется сильнее? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Бывшие», — все сезоны в хорошем качестве уже доступны на нашем видеосервисе!

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бывшие»