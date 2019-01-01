Букабу. Серия 1
Wink
Детям
Букабу
1-й сезон
1-я серия

Букабу (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.32019, Букабу. Серия 1
Мультсериалы0+

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Сюжет

Знаменитый рок-щенок Букабу путешествует по миру с группой и дает концерты, собирая стадионы поклонников. Но вот незадача: чтобы Букабу смог выйти на сцену и выступить, ему нужно прочитать книгу. Нет чтения – нет вдохновения! Получить творческий заряд Букабу помогают друзья-знаменитости.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Букабу»

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