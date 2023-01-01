Букабу
Wink
Детям
Букабу

Букабу (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

8.32019, Букабу 1 сезон
Мультсериалы0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Знаменитый рок-щенок Букабу путешествует по миру с группой и дает концерты, собирая стадионы поклонников. Но вот незадача: чтобы Букабу смог выйти на сцену и выступить, ему нужно прочитать книгу. Нет чтения – нет вдохновения! Получить творческий заряд Букабу помогают друзья-знаменитости.

Все сезоны сериала Букабу смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Букабу»

Всё