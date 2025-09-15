Буба (мультсериал, 2024) сезон 6 серия 17 смотреть онлайн бесплатно
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Буба
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Сезон 6 Серия 3Бесплатно
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Буба
Сезон 6 Серия 4Бесплатно
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Буба
Сезон 6 Серия 5Бесплатно
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Буба
Сезон 6 Серия 6Бесплатно
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Буба
Сезон 6 Серия 7Бесплатно
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Сезон 6 Серия 8Бесплатно
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Сезон 6 Серия 9Бесплатно
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Буба
Сезон 6 Серия 10Бесплатно
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Буба
Сезон 6 Серия 11Бесплатно
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Буба
Сезон 6 Серия 12Бесплатно
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Буба
Сезон 6 Серия 13Бесплатно
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Буба
Сезон 6 Серия 14Бесплатно
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Буба
Сезон 6 Серия 15Бесплатно
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Буба
Сезон 6 Серия 16Бесплатно
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Буба
Сезон 6 Серия 17Бесплатно
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Буба
Сезон 6 Серия 18Бесплатно
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Буба
Сезон 6 Серия 19
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Буба
Сезон 6 Серия 20
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Буба
Сезон 6 Серия 21
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Буба
Сезон 6 Серия 22
О сериале
«Буба» — мультик о безграничном любопытстве и веселых приключениях неуклюжего, но очаровательного существа, которое открывает для себя современный мир.
В центре сюжета — Буба, милое и пушистое существо, неизвестно как оказавшееся в нашем мире. Каждый эпизод полон неожиданных приключений и смешных ситуаций, возникающих из-за непосредственности и простодушия Бубы. Будь то новые гаджеты, повседневные предметы или природные явления — для Бубы все это источники радости и новых знаний. Без слов, но с массой эмоций и выразительных жестов, глазастый пушистик и его друзья исследуют окружающий мир и приглашают маленьких зрителей последовать за ними.
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СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
- СГРежиссёр
Сергей
Горобец
- АКРежиссёр
Алексей
Котеночкин
- ЛРРежиссёр
Леонид
Рахманин
- МТРежиссёр
Михаил
Ткаченко
- РКАктёр
Роман
Карев
- ЕКАктриса
Елена
Карева
- ЕШСценарист
Евгений
Шиняев
- МТСценарист
Михаил
Ткаченко
- АБСценарист
Александр
Бордзиловский
- ВССценарист
Владимир
Сахновский
- ККПродюсер
Константин
Кобзев
- АДХудожница
Алиса
Доник
- ДБМонтажёр
Дмитрий
Барвет
- ОЛКомпозитор
Олег
Литвишко