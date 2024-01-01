Буба (мультсериал, 2024) сезон 6 серия 6 смотреть онлайн

«Буба» — мультик о безграничном любопытстве и веселых приключениях неуклюжего, но очаровательного существа, которое открывает для себя современный мир.



В центре сюжета — Буба, милое и пушистое существо, неизвестно как оказавшееся в нашем мире. Каждый эпизод полон неожиданных приключений и смешных ситуаций, возникающих из-за непосредственности и простодушия Бубы. Будь то новые гаджеты, повседневные предметы или природные явления — для Бубы все это источники радости и новых знаний. Без слов, но с массой эмоций и выразительных жестов, глазастый пушистик и его друзья исследуют окружающий мир и приглашают маленьких зрителей последовать за ними.



Загляните в волшебный мир открытий и веселья: начинайте мультфильм «Буба» смотреть онлайн без рекламы — беззаботное детство ждет вместе с видеосервисом Wink!





