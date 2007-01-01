Братья (сериал, 2007) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
В жизни одинокого пенсионера и бывшего моряка Ивана происходит неожиданное событие - он узнает о том, что у него есть три взрослых сына. Их родили и в одиночку вырастили его возлюбленные - русская Люба, еврейка Роза и азербайджанская красавица Мириам. Братья очень разные.
Русский - Александр - хвастун, болтун и горе-бизнесмен, постоянно попадающий в нелепые ситуации. Еврей - Абрамов - солидный и вальяжный депутат Госдумы. Кавказец - Рустам - водитель маршрутки, недавно приехавший в столицу с семьей. И не знали сыновья друг про друга. А когда встретились, не всё пошло гладко. Но они единодушно сходятся в одном: наличие общего отца - ещё не повод для знакомства. Кажется, что ничто не может примирить их друг с другом.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Мелодрама
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
- АЛРежиссёр
Алексей
Лебедев
- Актёр
Сергей
Никоненко
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- ЕИАктриса
Евгения
Игумнова
- НЩАктриса
Наталья
Щербакова
- НЛАктриса
Наталья
Латышева
- Актриса
Зоя
Буряк
- ИГАктёр
Игорь
Головин
- НИАктёр
Николай
Иванов
- Актёр
Сергей
Кошонин
- НЯСценарист
Нина
Якаб
- Продюсер
Дмитрий
Светозаров
- Продюсер
Андрей
Сигле
- ЮПХудожник
Юрий
Пашигорев
- АУОператор
Александр
Устинов
- АДОператор
Алексей
Доронкин
- ГВКомпозитор
Григорий
Воскобойник
- Композитор
Андрей
Сигле