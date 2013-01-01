Брак по завещанию 3. Танцы на углях (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
9.42013, Брак по завещанию 3. Танцы на углях. Серия 6
Мелодрамы, Приключения12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Проходит год. Сандра расстается с Константином Сувориным. Узнав об этом, Джеймс Харпер начинает предпринимать попытки вернуть бывшую жену. Он делает ей заманчивое предложение - возглавить российский филиал Корпорации.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыПриключения, Мелодрамы
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- НБРежиссёр
Николай
Борц
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актёр
Анатолий
Белый
- АФАктёр
Андрей
Финягин
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- ДЯАктёр
Денис
Яковлев
- АКАктриса
Алика
Котова
- ДБАктёр
Давид
Бродский
- ТБАктёр
Тимур
Бадалбейли
- Актёр
Павел
Делонг
- НПАктриса
Нелли
Пшенная
- ОГСценарист
Ольга
Гурова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- НТХудожник
Николай
Терехов
- АТХудожница
Ангелина
Терехова
- ВМОператор
Виктор
Макаров
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев