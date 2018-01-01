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Бойтесь ходячих мертвецов
4-й сезон
6-я серия

Бойтесь ходячих мертвецов (сериал, 2018) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

2018, Fear the Walking Dead
Ужасы, Фантастика18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Они сражаются друг за друга, друг против друга и против легиона мертвых, чтобы выжить в условиях реальной опасности исчезновения жизни. Темнота и свет, ужас и благодать, герои, наемники и трусы - все это в новом реальном шоу Fear the Walking Dead.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бойтесь ходячих мертвецов»

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