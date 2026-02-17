Бойтесь ходячих мертвецов. Сезон 3
Бойтесь ходячих мертвецов (сериал, 2015) сезон 3 смотреть онлайн

8.32015, Fear the Walking Dead 16 серий
Ужасы, Триллер18+
Трэвис, Мэдисон и Алисия добираются до мексиканской границы, но не могут убежать от ужасов умирающего мира. Что их ожидает на новой территории, расскажет сериал «Бойтесь ходячих мертвецов», 3 сезон которого доступен в подписке Amediateka.

В третьем сезоне главные герои следуют последнему совету Алехандро и отправляются на границу США и Мексики в надежде отыскать Ника. Однако там они попадают в плен вооруженной группировки. Ее члены хладнокровно убивают тех, кого читают нелегалами, и устраивают показательные бои пленников с мертвецами. Трэвиса разлучают с Мэдисон и Алисией, но после этого он оказывается в одной комнате с Ником. Теперь всем им предстоит разработать план побега и претворить его в жизнь.

Чтобы узнать, получится ли у них исполнить задуманное, смотрите 3 сезон «Бойтесь ходячих мертвецов» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

