Бойтесь ходячих мертвецов (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Спин-офф знаменитого проекта про зомби погружает нас в хаос первых дней апокалипсиса — не в глуши, а в самом сердце Лос-Анджелеса. Смотрите 1 сезон «Бойтесь ходячих мертвецов» в подписке Amediateka на Wink.
Первый сезон познакомит нас с Ником Кларком, 19‑летним наркоманом, который первым обнаруживает кошмар: очнувшись в заброшенном доме, он видит растерзанные тела и непонятную агрессию вокруг. Его мать Мэдисон и отчим Трэвис поначалу не верят рассказам парня, считая их галлюцинациями, но реальность бьет в лицо: странные нападения множатся, улицы заполняются паникой, а привычные институты — полиция, больница, школа — теряют контроль над ситуацией. Семья пытается спастись, бежав в пустыню. Однако это бегство становится новой ловушкой. Герои сталкиваются с мародерами, солдаты скрывают правду, врачи идут на моральные компромиссы, а зараженные проникают даже за баррикады.
Рейтинг
- МЕРежиссёр
Майкл
Е. Сатраземис
- СШРежиссёр
Стефан
Шварц
- ЭБРежиссёр
Эндрю
Бернштейн
- КДАктриса
Ким
Диккенс
- Актёр
Клифф
Кёртис
- ФДАктёр
Фрэнк
Диллэйн
- АДАктриса
Алисия
Дебнем-Кери
- ЭРАктриса
Элизабет
Родригес
- ММАктриса
Мерседес
Масон
- ЛДАктёр
Лоренцо
Джеймс Генри
- РБАктёр
Рубен
Бладес
- Актёр
Колман
Доминго
- ДГАктриса
Денай
Гарсиа
- ЛДАктёр
Ленни
Джеймс
- Актриса
Дженна
Элфман
- ОААктёр
Остин
Амелио
- Актриса
Мэгги
Грэйс
- ЙГСценарист
Йен
Голдберг
- НЧСценарист
Назрин
Чадхури
- АПСценарист
Алан
Пейдж
- Продюсер
Дэвид
Элперт
- Продюсер
Гейл
Энн Хёрд
- РКПродюсер
Роберт
Киркман
- ГНПродюсер
Грег
Никотеро
- БТХудожник
Бернардо
Трухильо
- МРХудожница
Мария
Ребман Казо
- МСХудожник
Майкл
С. Болтон
- РМХудожник
Расселл
М. Джагер
- ФДМонтажёр
Филлип
Дж. МакЛафлин
- АСОператор
Адам
Сушицки
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер