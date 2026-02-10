Бойтесь ходячих мертвецов (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

Спин-офф знаменитого проекта про зомби погружает нас в хаос первых дней апокалипсиса — не в глуши, а в самом сердце Лос-Анджелеса. Смотрите 1 сезон «Бойтесь ходячих мертвецов» в подписке Amediateka на Wink.



Первый сезон познакомит нас с Ником Кларком, 19‑летним наркоманом, который первым обнаруживает кошмар: очнувшись в заброшенном доме, он видит растерзанные тела и непонятную агрессию вокруг. Его мать Мэдисон и отчим Трэвис поначалу не верят рассказам парня, считая их галлюцинациями, но реальность бьет в лицо: странные нападения множатся, улицы заполняются паникой, а привычные институты — полиция, больница, школа — теряют контроль над ситуацией. Семья пытается спастись, бежав в пустыню. Однако это бегство становится новой ловушкой. Герои сталкиваются с мародерами, солдаты скрывают правду, врачи идут на моральные компромиссы, а зараженные проникают даже за баррикады.






