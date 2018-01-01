Wink
Бойтесь ходячих мертвецов
Актёры и съёмочная группа сериала «Бойтесь ходячих мертвецов»

Режиссёры

Майкл Е. Сатраземис

Michael E. Satrazemis
Режиссёр
Стефан Шварц

Stefan Schwartz
Режиссёр
Эндрю Бернштейн

Andrew Bernstein
Режиссёр

Актёры

Ким Диккенс

Kim Dickens
АктрисаMadison Clark
Клифф Кёртис

Cliff Curtis
АктёрTravis Manawa
Фрэнк Диллэйн

Frank Dillane
АктёрNick Clark
Алисия Дебнем-Кери

Alycia Debnam-Carey
АктрисаAlicia Clark
Элизабет Родригес

Elizabeth Rodriguez
АктрисаLiza Ortiz
Мерседес Масон

Mercedes Mason
АктрисаOfelia Salazar
Лоренцо Джеймс Генри

Lorenzo James Henrie
АктёрChris Manawa
Рубен Бладес

Rubén Blades
АктёрDaniel Salazar
Колман Доминго

Colman Domingo
АктёрVictor Strand
Денай Гарсиа

Danay Garcia
Актриса
Ленни Джеймс

Lennie James
Актёр
Дженна Элфман

Jenna Elfman
Актриса
Остин Амелио

Austin Amelio
Актёр
Мэгги Грэйс

Maggie Grace
Актриса

Сценаристы

Йен Голдберг

Ian Goldberg
Сценарист
Назрин Чадхури

Nazrin Choudhury
Сценарист
Алан Пейдж

Alan Page
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Элперт

David Alpert
Продюсер
Гейл Энн Хёрд

Gale Anne Hurd
Продюсер
Роберт Киркман

Robert Kirkman
Продюсер
Грег Никотеро

Greg Nicotero
Продюсер

Художники

Бернардо Трухильо

Bernardo Trujillo
Художник
Мария Ребман Казо

Maria Caso
Художница
Майкл С. Болтон

Michael S. Bolton
Художник
Расселл М. Джагер

Russell M. Jaeger
Художник

Монтажёры

Филлип Дж. МакЛафлин

Phillip J. McLaughlin
Монтажёр

Операторы

Адам Сушицки

Adam Suschitzky
Оператор

Композиторы

Дэнни Бенси

Danny Bensi
Композитор
Сондер Юрриаанс

Saunder Jurriaans
Композитор
Пол Хаслингер

Paul Haslinger
Композитор