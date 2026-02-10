Бойтесь ходячих мертвецов (сериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн

Потеря иллюзий, раскол группы и новые враги: не пропустите продолжение истории о зомби-апокалипсисе в Калифорнии. Смотрите 2 сезон «Бойтесь ходячих мертвецов» в подписке Amediateka на Wink.



Во втором сезоне герои покидают разрушенный Лос-Анджелес и отправляются в открытое море, а затем на пустынные берега Мексики. Спасаясь на роскошной яхте «Эбигейл», семья Мэдисон Кларк и другие выжившие надеются найти убежище там, где вирус еще не уничтожил цивилизацию. Однако океан не приносит покоя: яхта превращается в плавучую ловушку. Поломки, нехватка ресурсов и взаимные подозрения разрывают группу. Трэвис старается сохранить моральные ориентиры, Ник учится доверять своим инстинктам, а Алисия понимает, что наивность невозможна в этом новом мире. Вскоре надежда на безопасное пристанище исчезает, уступая место суровой реальности — в апокалипсисе нет идеального убежища.



Смогут ли герои сохранить семью, когда каждый шаг ведет к моральной пропасти? Второй сезон ответит на этот вопрос — безжалостно и захватывающе. Чтобы узнать его, смотрите сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» в подписке Amediateka на сервисе Wink.

