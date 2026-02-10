8.32015, Fear the Walking Dead
Бойтесь ходячих мертвецов (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Они сражаются друг за друга, друг против друга и против легиона мертвых, чтобы выжить в условиях реальной опасности исчезновения жизни. Темнота и свет, ужас и благодать, герои, наемники и трусы - все это в новом реальном шоу Fear the Walking Dead.
6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- МЕРежиссёр
Майкл
Е. Сатраземис
- СШРежиссёр
Стефан
Шварц
- ЭБРежиссёр
Эндрю
Бернштейн
- КДАктриса
Ким
Диккенс
- Актёр
Клифф
Кёртис
- ФДАктёр
Фрэнк
Диллэйн
- АДАктриса
Алисия
Дебнем-Кери
- ЭРАктриса
Элизабет
Родригес
- ММАктриса
Мерседес
Масон
- ЛДАктёр
Лоренцо
Джеймс Генри
- РБАктёр
Рубен
Бладес
- Актёр
Колман
Доминго
- ДГАктриса
Денай
Гарсиа
- ЛДАктёр
Ленни
Джеймс
- Актриса
Дженна
Элфман
- ОААктёр
Остин
Амелио
- Актриса
Мэгги
Грэйс
- ЙГСценарист
Йен
Голдберг
- НЧСценарист
Назрин
Чадхури
- АПСценарист
Алан
Пейдж
- Продюсер
Дэвид
Элперт
- Продюсер
Гейл
Энн Хёрд
- РКПродюсер
Роберт
Киркман
- ГНПродюсер
Грег
Никотеро
- БТХудожник
Бернардо
Трухильо
- МРХудожница
Мария
Ребман Казо
- МСХудожник
Майкл
С. Болтон
- РМХудожник
Расселл
М. Джагер
- ФДМонтажёр
Филлип
Дж. МакЛафлин
- АСОператор
Адам
Сушицки
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер