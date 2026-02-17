Бойтесь ходячих мертвецов (сериал, 2015) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Вирус превращает людей в зомби, заставляя выживших выбирать: кого спасти, а кого оставить на растерзание орде нежити. Смотрите сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» в подписке Amediateka на Wink.



Действие разворачивается в Городе Ангелов — параллельно с событиями культовых «Ходячих мертвецов», но сквозь призму совсем иных судеб. На первый план выходит семья, скованная страхом и любовью: школьная работница Мэдисон Кларк и ее партнер, учитель Трэвис Манава, который старается сохранить в себе гуманность, когда все вокруг теряют человеческий облик. Их дети — Ник и Алисия — вынуждены проститься с детством: в новом мире оно становится недоступной роскошью. От шумных городских улиц до безмолвных пустынь Техаса — каждый эпизод переносит героев в новую реальность, где зомби — лишь одна из угроз. Банды мародеров, ложные убежища, моральные пропасти — все это проверяет на прочность их связи и убеждения.



Погрузитесь в эту напряженную, полную эмоций историю


