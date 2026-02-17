Бойтесь ходячих мертвецов (сериал, 2015) сезон 3 серия 14 смотреть онлайн

Бойтесь ходячих мертвецов. Сезон 3. Серия 14
Бойтесь ходячих мертвецов
3-й сезон
14-я серия
8.42015, Fear the Walking Dead
Ужасы, Триллер18+
О сериале

Вирус превращает людей в зомби, заставляя выживших выбирать: кого спасти, а кого оставить на растерзание орде нежити. Смотрите сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» в подписке Amediateka на Wink.

Действие разворачивается в Городе Ангелов — параллельно с событиями культовых «Ходячих мертвецов», но сквозь призму совсем иных судеб. На первый план выходит семья, скованная страхом и любовью: школьная работница Мэдисон Кларк и ее партнер, учитель Трэвис Манава, который старается сохранить в себе гуманность, когда все вокруг теряют человеческий облик. Их дети — Ник и Алисия — вынуждены проститься с детством: в новом мире оно становится недоступной роскошью. От шумных городских улиц до безмолвных пустынь Техаса — каждый эпизод переносит героев в новую реальность, где зомби — лишь одна из угроз. Банды мародеров, ложные убежища, моральные пропасти — все это проверяет на прочность их связи и убеждения.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

