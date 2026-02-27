Бойтесь ходячих мертвецов (сериал, 2018) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн
О сериале
Спустя два года после взрыва плотины семья Мэдисон встречает Моргана Джонса и его новых друзей при трагических обстоятельствах. События основного сериала и его успешного спин-оффа переплетаются в зомби-драме «Бойтесь ходячих мертвецов». 4 сезон вы найдете у нас в подписке Amediateka.
Четвертый сезон хоррор-сериала о вирусе, превращающем людей в плотоядных монстров, переносит действие на два года вперед. События разворачиваются сразу после схватки Александрии, Королевства и Хиллтопа со «Спасителями». Несмотря на просьбы Рика Граймса, Морган Джонс покидает Виргинию и направляется в Техас. Там он знакомится со стрелком по имени Джон и бывшей журналисткой Алтеей, к которым неохотно присоединяется после встречи с вооруженными бандитами. В пути все трое сталкиваются с Алисией и ее спутниками, которые до этого присоединились к дружному сообществу в стенах бейсбольного стадиона. Однако их размеренную жизнь нарушила встреча с враждебной группой под названием «Стервятники».
Чтобы узнать, поможет ли Морган семье Мэдисон, смотрите 4 сезон сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма, Триллер
Время41 мин / 00:41
