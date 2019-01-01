Большая маленькая ложь (сериал, 2019) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Лауреатка Каннского фестиваля, создательница «Аквариума» и «Американской милашки» Андреа Арнольд сменяет Жан-Марка Валле в режиссерском кресле многосерийной драмы о тайнах маленького американского городка. Во 2 сезоне «Большой маленькой лжи», доступном к просмотру в видеосервисе Wink, к актерскому составу присоединилась Мэрил Стрип. В Монтрей приезжает Мари Луиза, мать погибшего Перри, и остается жить у Селесты. Она начинает задавать неудобные вопросы о смерти сына и вступает в конфликт с Мадлен. В это время все участники недавней трагедии пытаются сжиться с ее последствиями. Селеста посещает психотерапию, об изменах Мадлен узнает ее муж, а Бонни даже готова сдаться в полицию. К тому же Эбигейл сообщает Мадлен, что не собирается поступать в колледж. Смогут ли все они преодолеть трудности и наладить жизнь, расскажет сериал «Большая маленькая ложь» — смотрите его онлайн в хорошем качестве на Wink.



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