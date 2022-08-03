Большая маленькая ложь (сериал, 2019) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Лауреатка Каннского фестиваля Андреа Арнольд сменяет Жан-Марка Валле в режиссерском кресле многосерийной драмы о тайнах маленького американского городка. Во 2 сезоне «Большой маленькой лжи» к актерскому составу присоединилась Мэрил Стрип. Смотрите сериал «Большая маленькая ложь» в подписке Amediateka на Wink.



В Монтрей приезжает Мари Луиза, мать погибшего Перри, и остается жить у Селесты. Она начинает задавать неудобные вопросы о смерти сына и вступает в конфликт с Мадлен. В это время все участники недавней трагедии пытаются сжиться с ее последствиями. Селеста посещает психотерапию, об изменах Мадлен узнает ее муж, а Бонни даже готова сдаться в полицию. К тому же Эбигейл сообщает Мадлен, что не собирается поступать в колледж.



Смогут ли все они преодолеть трудности и наладить жизнь, расскажет сериал «Большая маленькая ложь».


