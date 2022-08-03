Большая маленькая ложь (сериал, 2019) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Большая маленькая ложь. Сезон 2. Серия 7
Большая маленькая ложь
2-й сезон
7-я серия

Большая маленькая ложь (сериал, 2019) сезон 2 серия 7

9.12019, Big Little Lies
Детектив, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Лауреатка Каннского фестиваля Андреа Арнольд сменяет Жан-Марка Валле в режиссерском кресле многосерийной драмы о тайнах маленького американского городка. Во 2 сезоне «Большой маленькой лжи» к актерскому составу присоединилась Мэрил Стрип. Смотрите сериал «Большая маленькая ложь» в подписке Amediateka на Wink.

В Монтрей приезжает Мари Луиза, мать погибшего Перри, и остается жить у Селесты. Она начинает задавать неудобные вопросы о смерти сына и вступает в конфликт с Мадлен. В это время все участники недавней трагедии пытаются сжиться с ее последствиями. Селеста посещает психотерапию, об изменах Мадлен узнает ее муж, а Бонни даже готова сдаться в полицию. К тому же Эбигейл сообщает Мадлен, что не собирается поступать в колледж.

Смогут ли все они преодолеть трудности и наладить жизнь, расскажет сериал «Большая маленькая ложь». Смотрите 2 сезон сериала «Большая маленькая ложь» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

