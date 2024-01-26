Белые волки (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Белые волки. Сезон 1. Серия 8
Белые волки
1-й сезон
8-я серия

Криминал, Боевик16+

О сериале

Офицеры группы спецназа «Белые волки» стоят на страже спокойствия и порядка в государстве. Они борются со злом во всех его проявлениях: их то направляют на захват группы наркоторговцев, то на обезвреживание спившегося и полубезумного отставного майора, ветерана войны в Чечне, убившего жену, соседку и взявшего в заложники двух маленьких девочек. «Белые волки» охотятся за беглыми преступниками и обезвреживают банды налетчиков и грабителей, обеспечивают безопасность важных свидетелей и освобождают заложников...

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

