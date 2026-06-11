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2023, Белая полоса. Сезон 1. Серия 16
Детектив16+
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Белая полоса (сериал, 2023) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
О сериале
На майора полиции Игоря Савина в одно мгновение обрушиваются уход любимой жены, обострение отношений с дочерью-подростком и новое назначение на должность начальника уголовного розыска. Отдел, который возглавляет Савин, достаётся ему пустым: все сослуживцы арестованы и отстранены от работы вместе с бывшим руководителем, а те, которых даёт ему начальство взамен, мало на что способны. Они или совсем «зеленые», или отправлены сюда по причине разнообразных служебных проступков. Но самое главное, что мешает им работать, — они не команда. Савину, у которого совершенно нет опыта руководства, нужно сделать профессиональный отдел, иначе многие преступления рискуют оказаться висяками.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- СКРежиссёр
Сергей
Краснов
- Актёр
Евгений
Миллер
- Актриса
Анастасия
Панина
- АНАктриса
Алёна
Новицкая
- ВФАктриса
Виктория
Фишер
- Актёр
Алексей
Коряков
- АДАктёр
Александр
Дуда
- ОКАктёр
Олег
Каменщиков
- Актриса
Анастасия
Мишина
- Актёр
Роман
Маякин
- Актёр
Дмитрий
Ратомский
- ИШАктёр
Иван
Шабалтас
- Актёр
Глеб
Шевнин
- АМАктёр
Александр
Мазаев
- Актёр
Михаил
Коновалов
- Актёр
Вадим
Пироженко
- ИТСценарист
Игорь
Тер-Карапетов
- ВВСценарист
Валерия
Ванинская
- МЕСценарист
Максим
Есаулов
- АССценарист
Александр
Самойлов
- ВСПродюсер
Владислав
Сыч
- ВБПродюсер
Виктор
Будилов
- ТОПродюсер
Татьяна
Огородникова
- ГЛПродюсер
Галина
Лифанова
- АППродюсер
Александр
Пилипец
- АГХудожница
Алевтина
Грунина
- ЮФХудожница
Юлия
Фетисова
- АКОператор
Алексей
Карпухин
- ОВКомпозитор
Олег
Воляндо