На майора полиции Игоря Савина в одно мгновение обрушиваются уход любимой жены, обострение отношений с дочерью-подростком и новое назначение на должность начальника уголовного розыска. Отдел, который возглавляет Савин, достаётся ему пустым: все сослуживцы арестованы и отстранены от работы вместе с бывшим руководителем, а те, которых даёт ему начальство взамен, мало на что способны. Они или совсем «зеленые», или отправлены сюда по причине разнообразных служебных проступков. Но самое главное, что мешает им работать, — они не команда. Савину, у которого совершенно нет опыта руководства, нужно сделать профессиональный отдел, иначе многие преступления рискуют оказаться висяками.

