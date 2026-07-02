WinkСериалыБелая полосаАктёры и съёмочная группа сериала «Белая полоса»
Актёры и съёмочная группа сериала «Белая полоса»
Режиссёры
Актёры
Евгений Миллер
АктёрИгорь Савин, майор полиции
Анастасия Панина
АктрисаОльга
Алёна Новицкая
АктрисаЕва
Виктория Фишер
Актриса
Алексей Коряков
Актёр
Александр Дуда
Актёр
Олег Каменщиков
Актёр
Анастасия Мишина
Актриса
Роман Маякин
Актёр
Дмитрий Ратомский
Актёр
Иван Шабалтас
Актёр
Глеб Шевнин
АктёрАнтон
Александр Мазаев
Актёрбизнесмен
Михаил Коновалов
Актёрсотрудник СОБР
Вадим Пироженко
АктёрАнатолий Матюхин