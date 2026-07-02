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Белая полоса
Актёры и съёмочная группа сериала «Белая полоса»

Актёры и съёмочная группа сериала «Белая полоса»

Режиссёры

Сергей Краснов

Сергей Краснов

Режиссёр

Актёры

Евгений Миллер

Евгений Миллер

АктёрИгорь Савин, майор полиции
Анастасия Панина

Анастасия Панина

АктрисаОльга
Алёна Новицкая

Алёна Новицкая

АктрисаЕва
Виктория Фишер

Виктория Фишер

Актриса
Алексей Коряков

Алексей Коряков

Актёр
Александр Дуда

Александр Дуда

Актёр
Олег Каменщиков

Олег Каменщиков

Актёр
Анастасия Мишина

Анастасия Мишина

Актриса
Роман Маякин

Роман Маякин

Актёр
Дмитрий Ратомский

Дмитрий Ратомский

Актёр
Иван Шабалтас

Иван Шабалтас

Актёр
Глеб Шевнин

Глеб Шевнин

АктёрАнтон
Александр Мазаев

Александр Мазаев

Актёрбизнесмен
Михаил Коновалов

Михаил Коновалов

Актёрсотрудник СОБР
Вадим Пироженко

Вадим Пироженко

АктёрАнатолий Матюхин

Сценаристы

Игорь Тер-Карапетов

Игорь Тер-Карапетов

Сценарист
Валерия Ванинская

Валерия Ванинская

Сценарист
Максим Есаулов

Максим Есаулов

Сценарист
Александр Самойлов

Александр Самойлов

Сценарист

Продюсеры

Владислав Сыч

Владислав Сыч

Продюсер
Виктор Будилов

Виктор Будилов

Продюсер
Татьяна Огородникова

Татьяна Огородникова

Продюсер
Галина Лифанова

Галина Лифанова

Продюсер
Александр Пилипец

Александр Пилипец

Продюсер

Художники

Алевтина Грунина

Алевтина Грунина

Художница
Юлия Фетисова

Юлия Фетисова

Художница

Операторы

Алексей Карпухин

Алексей Карпухин

Оператор

Композиторы

Олег Воляндо

Олег Воляндо

Композитор