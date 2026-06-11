Белая полоса. Сезон 1. Серия 10
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Сериалы
Белая полоса
1-й сезон
10-я серия
2023, Белая полоса. Сезон 1. Серия 10
Детектив16+

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Белая полоса (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

О сериале

На майора полиции Игоря Савина в одно мгновение обрушиваются уход любимой жены, обострение отношений с дочерью-подростком и новое назначение на должность начальника уголовного розыска. Отдел, который возглавляет Савин, достаётся ему пустым: все сослуживцы арестованы и отстранены от работы вместе с бывшим руководителем, а те, которых даёт ему начальство взамен, мало на что способны. Они или совсем «зеленые», или отправлены сюда по причине разнообразных служебных проступков. Но самое главное, что мешает им работать, — они не команда. Савину, у которого совершенно нет опыта руководства, нужно сделать профессиональный отдел, иначе многие преступления рискуют оказаться висяками.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Белая полоса»