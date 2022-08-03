Барри (сериал, 2022) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
3 сезон черной комедии «Барри» расскажет, как главный герой будет выпутываться из ситуации, когда его главный враг остался жив, а нынешний наставник знает о его преступлениях. Смотрите сериал «Барри» в подписке Amediateka на Wink.
Прошло шесть месяцев. Это было не самое простое время для Барри. Он снова начал брать контракты на убийства. Среди его новых клиентов — разъяренный муж, «заказавший» любовника своей жены. Однако в самый ответственный момент, услышав просьбы потенциальной цели о пощаде, клиент отменяет заказ. Взбешенный Барри убивает обоих, после чего возвращается домой к Салли, которая сконцентрирована на своей карьере и не замечает проблем бойфренда. Тем временем следовательница Мэй Данн идет по следу убийцы Дженис Мосс, а Фьюкс скрывается в горах Чечни. Джин не может простить Барри за убийство Мосс, но у того есть идея, как поднять настроение своему преподавателю актерского мастерства.
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Рейтинг
- Режиссёр
Билл
Хейдер
- АБРежиссёр
Алек
Берг
- Режиссёр
Хиро
Мурай
- МКРежиссёр
Мэгги
Кэри
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актёр
Стивен
Рут
- СГАктриса
Сара
Голдберг
- ЭКАктёр
Энтони
Кэрриган
- ГУАктёр
Генри
Уинклер
- ДКАктриса
Д’Арси
Карден
- МИАктёр
Майкл
Ирби
- РДАктёр
Райтор
Дойл
- ДБАктёр
Даррел
Бритт-Гибсон
- ЭКАктёр
Энди
Кэри
- АБСценарист
Алек
Берг
- Сценарист
Билл
Хейдер
- АБПродюсер
Алек
Берг
- Продюсер
Билл
Хейдер
- ЛСПродюсер
Лиз
Сарнофф
- ТБХудожник
Тайлер
Б. Робинсон
- РТХудожник
Ричард
Тойон
- ЭШХудожник
Эрик
Шуновер
- АГМонтажёр
Али
Грир
- ДБМонтажёр
Джефф
Бьюкэнэн
- КРМонтажёр
Кайл
Рейтер
- ФГМонтажёр
Фрэнки
Гуттман
- КХОператор
Карл
Херц
- БТОператор
Брэндон
Трост
- ДУКомпозитор
Дэвид
Уинго