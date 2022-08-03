Барри. Сезон 3. Серия 7
Wink
Сериалы
Барри
3-й сезон
7-я серия
8.02022, Barry
Боевик, Драма18+
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Барри (сериал, 2022) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

3 сезон черной комедии «Барри» расскажет, как главный герой будет выпутываться из ситуации, когда его главный враг остался жив, а нынешний наставник знает о его преступлениях. Смотрите сериал «Барри» в подписке Amediateka на Wink.

Прошло шесть месяцев. Это было не самое простое время для Барри. Он снова начал брать контракты на убийства. Среди его новых клиентов — разъяренный муж, «заказавший» любовника своей жены. Однако в самый ответственный момент, услышав просьбы потенциальной цели о пощаде, клиент отменяет заказ. Взбешенный Барри убивает обоих, после чего возвращается домой к Салли, которая сконцентрирована на своей карьере и не замечает проблем бойфренда. Тем временем следовательница Мэй Данн идет по следу убийцы Дженис Мосс, а Фьюкс скрывается в горах Чечни. Джин не может простить Барри за убийство Мосс, но у того есть идея, как поднять настроение своему преподавателю актерского мастерства.

Смотрите 3 сезон сериала «Барри» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Драма
Время
32 мин / 00:32

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Барри»