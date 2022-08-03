3 сезон черной комедии «Барри» расскажет, как главный герой будет выпутываться из ситуации, когда его главный враг остался жив, а нынешний наставник знает о его преступлениях. Смотрите сериал «Барри» в подписке Amediateka на Wink.



Прошло шесть месяцев. Это было не самое простое время для Барри. Он снова начал брать контракты на убийства. Среди его новых клиентов — разъяренный муж, «заказавший» любовника своей жены. Однако в самый ответственный момент, услышав просьбы потенциальной цели о пощаде, клиент отменяет заказ. Взбешенный Барри убивает обоих, после чего возвращается домой к Салли, которая сконцентрирована на своей карьере и не замечает проблем бойфренда. Тем временем следовательница Мэй Данн идет по следу убийцы Дженис Мосс, а Фьюкс скрывается в горах Чечни. Джин не может простить Барри за убийство Мосс, но у того есть идея, как поднять настроение своему преподавателю актерского мастерства.



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