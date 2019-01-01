Барбоскины (мультсериал, 2019) сезон 14 серия 11 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 0+6 мин
Барбоскины
Сезон 14 Серия 1
- 0+6 мин
Барбоскины
Сезон 14 Серия 2
- 0+6 мин
Барбоскины
Сезон 14 Серия 3
- 0+6 мин
Барбоскины
Сезон 14 Серия 4
- 0+6 мин
Барбоскины
Сезон 14 Серия 5
- 0+6 мин
Барбоскины
Сезон 14 Серия 6
- 0+6 мин
Барбоскины
Сезон 14 Серия 7
- 0+6 мин
Барбоскины
Сезон 14 Серия 8
- 0+6 мин
Барбоскины
Сезон 14 Серия 9
- 0+6 мин
Барбоскины
Сезон 14 Серия 10
- 0+5 мин
Барбоскины
Сезон 14 Серия 11
- 0+5 мин
Барбоскины
Сезон 14 Серия 12
- 0+5 мин
Барбоскины
Сезон 14 Серия 13
- 0+5 мин
Барбоскины
Сезон 14 Серия 14
- 0+5 мин
Барбоскины
Сезон 14 Серия 15
- 0+5 мин
Барбоскины
Сезон 14 Серия 16
- 0+6 мин
Барбоскины
Сезон 14 Серия 17
- 0+5 мин
Барбоскины
Сезон 14 Серия 18
О сериале
Популярный мультсериал о собаках, которые живут в Песбурге и ведут себя совсем как люди. В обычном собачьем городе, в типовом многоквартирном доме под одной крышей проживают три поколения семьи Барбоскиных. Младшие – Дружок, Гена, Лиза, Роза и Малыш – всe время попадают в приключения. Их папа полностью погружен в работу за компьютером, а мама совмещает домашние дела с творчеством и мечтает стать актрисой, поэтому воспитанием ребят больше всех занят дедушка. Как бывший моряк он называет внуков юнгами и травит морские байки. Впрочем, чем сто раз услышать, лучше один раз увидеть и навсегда полюбить ярких персонажей сериала «Барбоскины» (2011), который на Wink можно смотреть онлайн без остановки.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время4 мин / 00:04
Рейтинг
- ЕГРежиссёр
Елена
Галдобина
- АПРежиссёр
Алексей
Пичужин
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- КБАктриса
Ксения
Бржезовская
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- ЕГАктриса
Екатерина
Гороховская
- МЦАктриса
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- ЮЗАктриса
Юлия
Зоркина
- МСАктёр
Максим
Сергеев
- ЕГСценарист
Елена
Галдобина
- ТГСценарист
Татьяна
Горбушина
- КБСценарист
Кирилл
Бабанов
- ФДСценарист
Федор
Дмитриев
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ЛСХудожница
Людмила
Стеблянко
- АБХудожница
Алеся
Барсукова
- АКХудожник
Алексей
Коробкин
- ЭЯХудожник
Эдуард
Янковский
- МЧКомпозитор
Михаил
Чертищев
- ГЖКомпозитор
Георгий
Жеряков
- ДНКомпозитор
Дарья
Новольянцева