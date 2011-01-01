Барбоскины (мультсериал, 2011) сезон 10 серия 14 смотреть онлайн

Популярный мультсериал о собаках, которые живут в Песбурге и ведут себя совсем как люди. В обычном собачьем городе, в типовом многоквартирном доме под одной крышей проживают три поколения семьи Барбоскиных. Младшие – Дружок, Гена, Лиза, Роза и Малыш – всe время попадают в приключения. Их папа полностью погружен в работу за компьютером, а мама совмещает домашние дела с творчеством и мечтает стать актрисой, поэтому воспитанием ребят больше всех занят дедушка. Как бывший моряк он называет внуков юнгами и травит морские байки. Впрочем, чем сто раз услышать, лучше один раз увидеть и навсегда полюбить ярких персонажей сериала «Барбоскины» (2011), который на Wink можно смотреть онлайн без остановки.



