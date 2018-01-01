Анатомия страсти. Сезон 15. Серия 1
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Анатомия страсти
15-й сезон
1-я серия

Анатомия страсти (сериал, 2018) сезон 15 серия 1 смотреть онлайн

8.72018, Grey's Anatomy
Драма, Мелодрама18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

В центре событий — молодая женщина-хирург Мередит Грей, дочь известного врача Эллис Грей. Она, как и еe коллеги — такие же начинающие врачи, как она — работает в городской больнице Сиэтла.

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Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Анатомия страсти»