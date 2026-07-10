Акула. Сезон 1. Серия 8
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Сериалы
Акула
1-й сезон
8-я серия
2022, Акула. Сезон 1. Серия 8
Триллер, Драма18+
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Акула (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Александр Кулаков по прозвищу Акула и Виктор Дрозд – лучшие оперативники Департамента по расследованию особо тяжких преступлений. Для молодых коллег они — пример для подражания, но у опытных напарников есть один опасный секрет. Акула и Дрозд ведут двойную жизнь, промышляя рэкетом в интересах предпринимателя с бандитским прошлым Шульца. Когда Виктор решает закончить с криминальными делами, Александр безуспешно пытается отговорить его. Вскоре Дрозда убивают, и подозрения в совершении преступления падают на Акулу. Александр пытается расследовать смерть напарника, но Шульц все глубже втягивает его в смертельную игру.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Акула»