2022, Акула. Сезон 1. Серия 2
Триллер, Драма18+
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Акула (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+48 мин
Акула
Сезон 1 Серия 1
- 18+48 мин
Акула
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Акула
Сезон 1 Серия 3
- 18+48 мин
Акула
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
Акула
Сезон 1 Серия 5
- 18+48 мин
Акула
Сезон 1 Серия 6
- 18+49 мин
Акула
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
Акула
Сезон 1 Серия 8
- 18+49 мин
Акула
Сезон 1 Серия 9
- 18+48 мин
Акула
Сезон 1 Серия 10
- 18+49 мин
Акула
Сезон 1 Серия 11
- 18+48 мин
Акула
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Александр Кулаков по прозвищу Акула и Виктор Дрозд – лучшие оперативники Департамента по расследованию особо тяжких преступлений. Для молодых коллег они — пример для подражания, но у опытных напарников есть один опасный секрет. Акула и Дрозд ведут двойную жизнь, промышляя рэкетом в интересах предпринимателя с бандитским прошлым Шульца. Когда Виктор решает закончить с криминальными делами, Александр безуспешно пытается отговорить его. Вскоре Дрозда убивают, и подозрения в совершении преступления падают на Акулу. Александр пытается расследовать смерть напарника, но Шульц все глубже втягивает его в смертельную игру.
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