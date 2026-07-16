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Wink
Сериалы
Акула
Актёры и съёмочная группа сериала «Акула»
Актёры и съёмочная группа сериала «Акула»
Режиссёры
Андрес Пуустусмаа
Andres Puustusmaa
Режиссёр
Актёры
Евгений Зайфрид
Актёр
Алексей Гришин
Актёр
Александр Коркунов
Актёр
Виктория Заболотная
Актриса
Евгений Дятлов
Актёр
Владимир Селезнев
Актёр
Артем Алексеев
Актёр
Азиз Бейшеналиев
Актёр
Ирина Горячева
Актриса
Виталий Крылов
Актёр
Евгений Терских
Актёр
Яков Шамшин
Актёр
Олег Сенченко
Актёр
Егор Долгополов
Актёр
Сценаристы
Игорь Швецов
Сценарист
Дмитрий Терехов
Сценарист
Продюсеры
Вадим Островский
Продюсер
Тимур Вайнштейн
Продюсер
Ирина Барк
Продюсер
Кристина Франчак
Продюсер
Операторы
Антон Костромин
Оператор
Композиторы
Антон Грызлов
Композитор
Дмитрий Волков
Композитор