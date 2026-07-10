Александр Кулаков по прозвищу Акула и Виктор Дрозд – лучшие оперативники Департамента по расследованию особо тяжких преступлений. Для молодых коллег они — пример для подражания, но у опытных напарников есть один опасный секрет. Акула и Дрозд ведут двойную жизнь, промышляя рэкетом в интересах предпринимателя с бандитским прошлым Шульца. Когда Виктор решает закончить с криминальными делами, Александр безуспешно пытается отговорить его. Вскоре Дрозда убивают, и подозрения в совершении преступления падают на Акулу. Александр пытается расследовать смерть напарника, но Шульц все глубже втягивает его в смертельную игру.

