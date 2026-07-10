9.22022, Акула. Сезон 1. Серия 4
Триллер, Драма18+
Эта серия пока недоступна
Акула (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Александр Кулаков по прозвищу Акула и Виктор Дрозд – лучшие оперативники Департамента по расследованию особо тяжких преступлений. Для молодых коллег они — пример для подражания, но у опытных напарников есть один опасный секрет. Акула и Дрозд ведут двойную жизнь, промышляя рэкетом в интересах предпринимателя с бандитским прошлым Шульца. Когда Виктор решает закончить с криминальными делами, Александр безуспешно пытается отговорить его. Вскоре Дрозда убивают, и подозрения в совершении преступления падают на Акулу. Александр пытается расследовать смерть напарника, но Шульц все глубже втягивает его в смертельную игру.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- АПРежиссёр
Андрес
Пуустусмаа
- ЕЗАктёр
Евгений
Зайфрид
- Актёр
Алексей
Гришин
- АКАктёр
Александр
Коркунов
- ВЗАктриса
Виктория
Заболотная
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- Актёр
Владимир
Селезнев
- АААктёр
Артем
Алексеев
- АБАктёр
Азиз
Бейшеналиев
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- ВКАктёр
Виталий
Крылов
- ЕТАктёр
Евгений
Терских
- Актёр
Яков
Шамшин
- ОСАктёр
Олег
Сенченко
- ЕДАктёр
Егор
Долгополов
- ИШСценарист
Игорь
Швецов
- ДТСценарист
Дмитрий
Терехов
- ВОПродюсер
Вадим
Островский
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ИБПродюсер
Ирина
Барк
- КФПродюсер
Кристина
Франчак
- АКОператор
Антон
Костромин
- АГКомпозитор
Антон
Грызлов
- ДВКомпозитор
Дмитрий
Волков