8 способов любить. Сезон 1. Серия 3
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8 способов любить
1-й сезон
3-я серия
8.12021, 8 способов любить. Сезон 1. Серия 3
Драма, Комедия18+

8 способов любить (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Любовь имеет так много оттенков: любовь к себе и всему человечеству, отношения родителей и детей, страсть и мания, бескорыстная любовь и одержимая. О ее характере размышляли еще древние греки и выделили восемь типов любви. Каждая серия — это история о разных гранях одного всеобъемлющего чувства.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «8 способов любить»