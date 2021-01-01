8 способов любить (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8 способов любить. Сезон 1. Серия 4
8 способов любить
1-й сезон
4-я серия
8.02021, 8 способов любить. Сезон 1. Серия 4
Драма, Триллер18+
О сериале

Любовь имеет так много оттенков: любовь к себе и всему человечеству, отношения родителей и детей, страсть и мания, бескорыстная любовь и одержимая. О ее характере размышляли еще древние греки и выделили восемь типов любви. Каждая серия — это история о разных гранях одного всеобъемлющего чувства.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «8 способов любить»