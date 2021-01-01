8.02021, 8 способов любить. Сезон 1. Серия 4
Драма, Триллер18+
8 способов любить (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Любовь имеет так много оттенков: любовь к себе и всему человечеству, отношения родителей и детей, страсть и мания, бескорыстная любовь и одержимая. О ее характере размышляли еще древние греки и выделили восемь типов любви. Каждая серия — это история о разных гранях одного всеобъемлющего чувства.
Сериал 8 способов любить 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ГДРежиссёр
Гамлет
Дульян
- Актёр
Кирилл
Кяро
- ННАктриса
Нино
Нинидзе
- Актёр
Александр
Яценко
- Актриса
Нелли
Уварова
- СПАктриса
София
Петрова
- Актёр
Алексей
Маклаков
- Актриса
Ольга
Хохлова
- Актриса
Марьяна
Спивак
- КФАктёр
Константин
Федоров
- Актёр
Павел
Майков
- АТСценарист
Александр
Талал
- ГДСценарист
Гамлет
Дульян
- ГДПродюсер
Гамлет
Дульян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- САПродюсер
Сергей
Алексанян
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- ТММонтажёр
Татьяна
Морева
- КГОператор
Кирилл
Герра
- МАКомпозитор
Михаил
Афанасьев