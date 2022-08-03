8 способов любить (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Любовь имеет так много оттенков: любовь к себе и всему человечеству, отношения родителей и детей, страсть и мания, бескорыстная любовь и одержимая. О ее характере размышляли еще древние греки и выделили восемь типов любви. Каждая серия — это история о разных гранях одного всеобъемлющего чувства.

