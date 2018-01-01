Три богатыря
Откройте для себя мир русских сказок с неподражаемыми героями. Анимационные фильмы из серии «Три богатыря» полны юмора, приключений и народной мудрости. Неразлучные товарищи вновь и вновь спасают Русь, встречаясь с колоритными врагами и попадая в невероятные ситуации. Подборка подходит как для семейного просмотра, так и для тех, кто хочет окунуться в атмосферу добра и веселья. В коллекции представлены как сольные приключения — «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», а также совместные, как «Три богатыря: Ни дня без подвига». Смотреть мультфильмы серии «Три богатыря» можно с подпиской на Wink!
9.4
Алеша Попович и Тугарин Змей
2004, 75 мин
9.5
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
2006, 65 мин
9.4
Илья Муромец и Соловей-Разбойник
2007, 76 мин
9.4
Три богатыря и Шамаханская царица
2010, 73 мин
9.4
Три богатыря на дальних берегах
2012, 68 мин
9.4
Три богатыря: Ход конем
2014, 71 мин
9.4
Три богатыря и Морской царь
2016, 73 мин
9.4
Три богатыря и принцесса Египта
2017, 68 мин
9.5
Три богатыря и Наследница престола
2018, 81 мин
9.3
Три богатыря и Пуп Земли
2023, 85 мин
Бесплатно