Три богатыря

Откройте для себя мир русских сказок с неподражаемыми героями. Анимационные фильмы из серии «Три богатыря» полны юмора, приключений и народной мудрости. Неразлучные товарищи вновь и вновь спасают Русь, встречаясь с колоритными врагами и попадая в невероятные ситуации. Подборка подходит как для семейного просмотра, так и для тех, кто хочет окунуться в атмосферу добра и веселья. В коллекции представлены как сольные приключения — «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», а также совместные, как «Три богатыря: Ни дня без подвига».