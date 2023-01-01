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Самые трогательные фильмы о любви

Самые трогательные фильмы о любви

Фильмы
Постер к фильму Вечность между нами 2020
8.5

Вечность между нами

2020, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Лед 2 2020
9.6

Лед 2

2020, 125 мин
Постер к фильму Русалка в Париже 2020
7.9

Русалка в Париже

2020, 98 мин
Постер к фильму В метре друг от друга 2019
9.5

В метре друг от друга

2019, 111 мин
Постер к фильму Дыши ради нас 2017
8.8

Дыши ради нас

2017, 112 мин
Постер к фильму Скрижали судьбы 2016
9.3

Скрижали судьбы

2016, 103 мин
Постер к фильму Всегда 2011
9.4

Всегда

2011, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Артист 2011
8.3

Артист

2011, 96 мин
Постер к фильму Последняя любовь на Земле 2011
7.9

Последняя любовь на Земле

2011, 88 мин
Постер к фильму Дорогой Джон 2010
8.9

Дорогой Джон

2010, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Запретная любовь 2008
7.9

Запретная любовь

2008, 106 мин
Постер к фильму Плюс один 2008
7.4

Плюс один

2008, 97 мин
Постер к фильму Разрисованная вуаль 2006
9.2

Разрисованная вуаль

2006, 119 мин
Постер к фильму Если только 2003
8.4

Если только

2003, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Спеши любить 2002
9.4

Спеши любить

2002, 102 мин
Постер к фильму Осень в Нью-Йорке 2000
9.1

Осень в Нью-Йорке

2000, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Там, где сердце 2000
8.9

Там, где сердце

2000, 115 мин