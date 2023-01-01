WinkВсе подборкиСамые трогательные фильмы о любви
Самые трогательные фильмы о любви
8.5
Вечность между нами
2020, 90 мин
Бесплатно
9.6
Лед 2
2020, 125 мин
7.9
Русалка в Париже
2020, 98 мин
9.5
В метре друг от друга
2019, 111 мин
8.8
Дыши ради нас
2017, 112 мин
9.3
Скрижали судьбы
2016, 103 мин
9.4
Всегда
2011, 101 мин
Бесплатно
8.3
Артист
2011, 96 мин
7.9
Последняя любовь на Земле
2011, 88 мин
8.9
Дорогой Джон
2010, 103 мин
Бесплатно
7.9
Запретная любовь
2008, 106 мин
7.4
Плюс один
2008, 97 мин
9.2
Разрисованная вуаль
2006, 119 мин
8.4
Если только
2003, 91 мин
Бесплатно
9.4
Спеши любить
2002, 102 мин
9.1
Осень в Нью-Йорке
2000, 101 мин
Бесплатно
8.9
Там, где сердце
2000, 115 мин