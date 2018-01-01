Лучшее для детей 2022
Полнометражные продолжения любимых мультсериалов и детские фильмы со звездами российского кино: все лучшее для детей за год в одной коллекции.
8.6
Спина к спине
2020
8.5
Отель у овечек
2022
Бесплатно
9.4
Волк и лев
2021, 95 мин
9.1
Три кота и море приключений
2021, 64 мин
9.1
Финник
2022, 83 мин
9.2
Кощей. Похититель невест
2022, 73 мин
Бесплатно
9.2
Барбоскины Team
2022, 81 мин
Бесплатно
8.9
Календарь ма(й)я
2022, 85 мин
Бесплатно
9.3
Артек. Большое путешествие
2021, 98 мин
Бесплатно
9.0
Мальчик-дельфин
2021, 79 мин
Бесплатно
8.4
Мой папа — вождь
2022, 89 мин
Бесплатно