Мальчик-дельфин (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Спасенный семьей дельфинов человеческий ребенок борется с коварным Осьминогом и узнает о своем прошлом. Добрая сказка «Мальчик-дельфин» — мультфильм о семье, дружбе и смелости.



Однажды, когда дельфиненок по имени Снежок и его мать Нана спасались от злого Осьминога, в океан прямо с неба упал самолет. На его борту оказался человеческий ребенок, и дельфины решили оставить его себе, воспитывая как родного. Но чем старше становится мальчик, тем больше он сомневается в своем происхождении. В конце концов Снежок рассказывает мальчику о том, как он оказался у них в семье, а тот решает во что бы то ни стало узнать, что же случилось с его настоящими родственниками. В попытке проникнуть на борт самолета, он вместе со Снежком и Наной выпускает на волю Осьминога, который все это время был заперт среди обломков. Теперь Снежку и его приемному брату предстоит отправиться в опасное приключение в поисках тех, кто может им помочь одолеть злодея.



