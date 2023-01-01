WinkДетямМальчик-дельфинАктёры и съёмочная группа фильма «Мальчик-дельфин»
Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчик-дельфин»
Актёры
АктрисаМальчик-дельфин
Полина Авдеенко
АктрисаДельфин Снежок / Жена капитана / Камбала 1
Юлия Рудина
АктёрКапитан
Александр Фенин
АктёрОсьминог / Акула
Борис Хасанов
АктёрЧерепаха / Голубая рыба / Летучая рыба / Морской конёк / Дельфин / Старый моряк
Александр Васильев
АктрисаКолдунья / Мать девочки
Юлия Зоркина
АктрисаНана / Рыбы / Камбала 2
Василиса Ушакова
Актрисавокал