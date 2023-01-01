Wink
Детям
Мальчик-дельфин
Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчик-дельфин»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчик-дельфин»

Режиссёры

Андрей Гоглев

Андрей Гоглев

Режиссёр
Мохаммад Хейрандиш

Мохаммад Хейрандиш

Mohammad KheirAndish
Режиссёр

Актёры

Полина Авдеенко

Полина Авдеенко

АктрисаМальчик-дельфин
Юлия Рудина

Юлия Рудина

АктрисаДельфин Снежок / Жена капитана / Камбала 1
Александр Фенин

Александр Фенин

АктёрКапитан
Борис Хасанов

Борис Хасанов

АктёрОсьминог / Акула
Александр Васильев

Александр Васильев

АктёрЧерепаха / Голубая рыба / Летучая рыба / Морской конёк / Дельфин / Старый моряк
Юлия Зоркина

Юлия Зоркина

АктрисаКолдунья / Мать девочки
Василиса Ушакова

Василиса Ушакова

АктрисаНана / Рыбы / Камбала 2
Клава Кока

Клава Кока

Актрисавокал

Сценаристы

Яна Кузьмина

Яна Кузьмина

Сценарист

Продюсеры

Андрей Шишканов

Андрей Шишканов

Продюсер
Гайрат Сохраб

Гайрат Сохраб

Ghairat Sohrab
Продюсер
Мохамед Хамедани

Мохамед Хамедани

Mohammadamin
Продюсер