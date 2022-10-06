Мультфильм Барбоскины Team (2022)

Второй полнометражный мультфильм о приключениях героев всенародно любимого мультсериала. На этот раз Барбоскины попробуют покорить интернет-пространство. Роза, Дружок, Гена, Лиза и Малыш очень любят петь, танцевать и веселиться у себя на даче. Окрыленные внезапным успехом своего видео они решают поучаствовать в интернет-конкурсе талантов. Конкуренцию в состязании им составит популярная видеоблогерша Кэт – кошечка, которая недавно поселилась по соседству с Барбоскиными. Сможет ли команда новичков обойти звезду интернета? Кто победит – хитрая кошка или дружные собаки? Об этом и многом другом расскажет анимационный мюзикл «Барбоскины Team», который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.

