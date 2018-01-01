Фильмы и сериалы о реальных преступлениях
Настоящие детективы, убийцы, мошенники и воры: коллекциях фильмов и сериалов в популярном жанре «тру-крайм».
7.9
Черная орхидея
2005, 109 мин
7.7
Красивый, плохой, злой: Начало
2021, 92 мин
8.0
Воспоминания об убийстве
2003, 125 мин
7.4
Гражданин Икс
1995, 98 мин
8.8
Красивый, плохой, злой
2019, 105 мин
8.4
Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине
2019, 113 мин
9.1
Большая игра
2017, 134 мин
8.5
Тоня против всех
2017, 114 мин
7.5
Элитное общество
2013, 86 мин
7.8
Охотник на лис
2014, 128 мин
