Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине (фильм, 2019) смотреть онлайн

Оскароносный документалист Алекс Гибни разбирается с невероятной историей успеха и падения многообещающего медицинского стартапа Theranos, обернувшегося мыльным пузырем. Как харизматичной выпускнице Стэнфорда Элизабет Холмс удалось провернуть обман масштабом в девять миллиардов долларов? Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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