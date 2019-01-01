Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине
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Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине

Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.42019, The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley
Документальный113 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Оскароносный документалист Алекс Гибни разбирается с невероятной историей успеха и падения многообещающего медицинского стартапа Theranos, обернувшегося мыльным пузырем. Как харизматичной выпускнице Стэнфорда Элизабет Холмс удалось провернуть обман масштабом в девять миллиардов долларов? Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb