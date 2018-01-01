Wink
Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине
Актёры и съёмочная группа фильма «Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине»

Режиссёры

Алекс Гибни

Алекс Гибни

Alex Gibney
Режиссёр

Актёры

Алекс Гибни

Алекс Гибни

Alex Gibney
Актёр
Дэн Ариэли

Дэн Ариэли

Dan Ariely
Актёр

Сценаристы

Алекс Гибни

Алекс Гибни

Alex Gibney
Сценарист

Продюсеры

Ник Билтон

Ник Билтон

Nick Bilton
Продюсер
Джесси Дитер

Джесси Дитер

Jessie Deeter
Продюсер
Алекс Гибни

Алекс Гибни

Alex Gibney
Продюсер

Монтажёры

Энди Грив

Энди Грив

Andy Grieve
Монтажёр

Операторы

Линкольн Элс

Линкольн Элс

Lincoln Else
Оператор

Композиторы

Уильям Бейтс

Уильям Бейтс

William Bates
Композитор