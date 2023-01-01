Гражданин Икс (фильм, 1995) смотреть онлайн
7.41995, Citizen X
Триллер, Криминал98 мин18+
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О фильме
«Бешеный зверь», «Ростовский потрошитель», «Маньяк из лесополосы», «Гражданин Х». Все эти прозвища принадлежат одному из самых беспощадных и одновременно тихих, незаметных маньяков в истории человечества - Андрею Чикатило. Захватывающий психологический триллер снят по книге Роберта Каллена «Отдел убийств» и рассказывает о многолетних поисках серийного убийцы. Удалось ли авторам постичь «феномен Чикатило»?
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
- КДРежиссёр
Крис
Джеролмо
- Актёр
Стивен
Ри
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Актёр
Джеффри
ДеМанн
- ДЭАктёр
Джосс
Экленд
- ДВАктёр
Джон
Вуд
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- РААктёр
Раду
Амзулеску
- Актриса
Имелда
Стонтон
- АБАктёр
Андраш
Балинт
- ГБАктёр
Геза
Балькаи
- КДСценарист
Крис
Джеролмо
- Продюсер
Лаура
Бикфорд
- МЧПродюсер
Мэтью
Чэпмен
- ИТХудожник
Иштван
Тот
- УГМонтажёр
Уильям
Голденберг
- РФОператор
Робер
Фресс
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман