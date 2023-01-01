Гражданин Икс
Wink
Фильмы
Гражданин Икс

Гражданин Икс (фильм, 1995) смотреть онлайн

7.41995, Citizen X
Триллер, Криминал98 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

«Бешеный зверь», «Ростовский потрошитель», «Маньяк из лесополосы», «Гражданин Х». Все эти прозвища принадлежат одному из самых беспощадных и одновременно тихих, незаметных маньяков в истории человечества - Андрею Чикатило. Захватывающий психологический триллер снят по книге Роберта Каллена «Отдел убийств» и рассказывает о многолетних поисках серийного убийцы. Удалось ли авторам постичь «феномен Чикатило»?
 Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Гражданин Икс смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Венгрия, США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.5 IMDb