Гражданин Икс (фильм, 1995) смотреть онлайн

«Бешеный зверь», «Ростовский потрошитель», «Маньяк из лесополосы», «Гражданин Х». Все эти прозвища принадлежат одному из самых беспощадных и одновременно тихих, незаметных маньяков в истории человечества - Андрею Чикатило. Захватывающий психологический триллер снят по книге Роберта Каллена «Отдел убийств» и рассказывает о многолетних поисках серийного убийцы. Удалось ли авторам постичь «феномен Чикатило»?

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