Гражданин Икс
Актёры и съёмочная группа фильма «Гражданин Икс»

Актёры и съёмочная группа фильма «Гражданин Икс»

Режиссёры

Крис Джеролмо

Chris Gerolmo
Режиссёр

Актёры

Стивен Ри

Stephen Rea
АктёрLt. Viktor Burakov
Дональд Сазерленд

Donald Sutherland
АктёрCol. Mikhail Fetisov
Джеффри ДеМанн

Jeffrey DeMunn
АктёрAndrei Chikatilo
Джосс Экленд

Joss Ackland
АктёрBondarchuk
Джон Вуд

John Wood
АктёрGorbunov
Макс фон Сюдов

Max von Sydow
АктёрDr. Alexandr Bukhanovsky
Раду Амзулеску

Radu Amzulescu
АктёрFederenko
Имелда Стонтон

Imelda Staunton
АктрисаMrs. Burakov
Андраш Балинт

András Bálint
АктёрIgnatiev
Геза Балькаи

Géza Balkay
АктёрProcurator

Сценаристы

Крис Джеролмо

Chris Gerolmo
Сценарист

Продюсеры

Лаура Бикфорд

Laura Bickford
Продюсер
Мэтью Чэпмен

Matthew Chapman
Продюсер

Художники

Иштван Тот

István Tóth
Художник

Монтажёры

Уильям Голденберг

William Goldenberg
Монтажёр

Операторы

Робер Фресс

Robert Fraisse
Оператор

Композиторы

Рэнди Эдельман

Randy Edelman
Композитор