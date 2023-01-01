«Везет»
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«Везет»

«Везет» (сериал, 2022) смотреть онлайн

8.82022, «Везет» 1 сезон
Комедии, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Иван Потапов был чемпионом по мотогонкам на льду. Неудачный заезд и серьезная травма стоили ему карьеры. Из-за начавшихся проблем с алкоголем и отсутствия постоянной работы семья распалась, и Иван остался совсем один. По иронии судьбы теперь он работает «трезвым водителем» и каждый вечер развозит необычных пассажиров. Например, мужчину, которому надо попасть на встречу с инопланетянами бизнесмена, решившего покончить с собой малолетнюю ночную бабочку в бегах замерзающего на ледяной трассе раввина.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала ««Везет»»

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