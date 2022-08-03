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Вера, Надежда, Любовь

Вера, Надежда, Любовь (сериал, 2010) смотреть онлайн

2010, Вера, Надежда, Любовь 1 сезон
Драма, Мелодрама18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Действие сериала начинается в 1945 году и продолжается до наших дней, рассказывая историю трех поколений семьи Строевых. На их примере описывается история целой страны. В подмосковном старинном городке дом Строевых известен каждому. Еще с дореволюционных времен здесь жили врачи.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вера, Надежда, Любовь»