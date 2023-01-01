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Три товарища
Актёры и съёмочная группа сериала «Три товарища»

Актёры и съёмочная группа сериала «Три товарища»

Режиссёры

Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян

Режиссёр

Актёры

Надежда Михалкова

Надежда Михалкова

АктрисаЛиза Тайницкая
Евгений Пронин

Евгений Пронин

АктёрРоман Гришин
Алексей Серебряков

Алексей Серебряков

АктёрПавел Анатольевич Макеев
Евгений Миллер

Евгений Миллер

АктёрСергей Лапчиков
Андрей Калинин

Андрей Калинин

АктёрОлег Костров
Лариса Гузеева

Лариса Гузеева

АктрисаМария Михайловна
Людмила Долгорукова

Людмила Долгорукова

АктрисаЭмилия Теодоровна Вигилянская
Игорь Ясулович

Игорь Ясулович

АктёрСтанислав Викентьевич
Александр Коршунов

Александр Коршунов

АктёрИваныч
Сергей Никоненко

Сергей Никоненко

АктёрСергей Олегович

Сценаристы

Алексей Тимм

Алексей Тимм

Сценарист
Маргарита Алоева

Маргарита Алоева

Сценарист

Продюсеры

Рубен Дишдишян

Рубен Дишдишян

Продюсер
Арам Мовсесян

Арам Мовсесян

Продюсер
Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян

Продюсер

Художники

Константин Мельников

Константин Мельников

Художник
Светлана Калугина

Светлана Калугина

Художница
Алексей Банников

Алексей Банников

Художник

Монтажёры

Игорь Отдельнов

Игорь Отдельнов

Монтажёр

Операторы

Игорь Клебанов

Игорь Клебанов

Оператор

Композиторы

Сергей Терехов

Сергей Терехов

Композитор